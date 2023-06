Randa Joe, contest pro adozioni Sfida social tra 26 ospiti del canile “Il primo vincerà una famiglia“

Un contest fotografico per dire basta agli abbandoni, per stimolare le adozioni dal canile dandosi l’occasione di incontrare, nel nuovo amico a quattro zampe, una fonte inesauribile di affetto. Si chiama Randa Joe il concorso fotografico per quadrupedi senza casa”. Un progetto del Comune di Lucca - in collaborazione con Lucca Crea e le associazioni Lav, Battito Animale, Sos Animali e Ambiente Onlus e Ass. C.A.ni - che in realtà è un atteso ritorno. Nacque infatti dieci anni fa da un’idea di Stefano Giuntini e Dimitri Galli Rohl, e oggi si ripropone più strutturato, con la forza aggiunta dei social. Partecipare è semplice. A partire da lunedì 12 giugno sulla pagina social intitolata proprio a Randa Joe appariranno le foto dei primi 4 cani dei 26 adottabili del Canile municipale di Pontetetto. Ogni venerdì sarà decretato il vincitore della settimana – a colpi di like del pubblico – e saranno presentati altri 4 amici pelosi. Alla fine uno di loro, il vincitore assoluto, riceverà il premio più bello: una famiglia che lo accoglie. La casa e la famiglia saranno selezionate accuratamente dalle associazioni di volontari del territorio secondo criteri di idoneità prestabiliti. Ogni partecipante sarà introdotto al grande pubblico con foto e scheda, potendo così sfruttare la visibilità per essere nel caso adottato “in corsa” e lasciare il posto al successivo campione di gradimento, fino al match finale ed alla proclamazione del vincitore. “E’ un grande piacere presentare oggi questa iniziativa di cui siamo fieri, con l’obiettivo di di disincentivare l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe durante i mesi estivi che ci apprestiamo a vivere e favorire invece l’adozione – ha infatti sottolineato Cristina Consani, assessore con delega alle politiche animali -. Siamo certi che Randa Joe, con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti e dei cittadini, possa essere un grande successo e una concreta possibilità di riscatto per tutti gli animali che vivono in una situazione di disagio e che – grazie ai proverbiali “cinque minuti di celebrità” - potranno finalmente trovare padroni affettuosi e una sistemazione più degna”.

“Abbiamo messo volentieri a disposizione la nostra esperienza maturata nel grande evento Lucca Comics & Games e in altre iniziative per venire in aiuto di amici a quattro zampe più sfortunati che adesso si trovano senza una famiglia – ha dichiarato Nicola Lucchesi, amministratore di Lucca Crea -. I fumetti, il cinema, i romanzi e gli anime ci raccontano spesso di grandi storie di amicizia tra uomo e animali, importanti protagonisti delle nostre vite“.

Laura Sartini