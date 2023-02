Raid dei ladri in chiesa Portano via le offerte

Furto sacrilego, con scasso, alla chiesina della Madonna del Carmine, al Molino di Chifenti, pungola statale del Brennero. Nella nottata fra domenica e lunedì hanno portato via il candelabro votivo con la cassetta delle offerte. In un primo momento hanno tentato di scassinare la cassetta, ma ultimamente era stata ben rafforzata e bloccata alla base del candelabro, una precauzione presa dagli abitanti del posto che costudiscono la chiesina a seguito di altri furti perpetrati anni fa. Non riuscendo a sbloccare il lucchetto i ladri hanno pensato bene di trafugare tutto il candelabro, base compresa, per poi forzarlo e aprirlo con calma in luogo appartato.

Nel portare a compimento la loro azione i malviventi hanno forzato e danneggiato la porta di ingresso alla cappellina, compiendo atti di vandalismo anche all’interno per rimuovere il candelabro votivo. Al mattino presto sono stati alcuni abitanti ad accorgersi del fatto e immediatamente hanno dato l’allarme, allertando i carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano. Fra coloro che hanno dato l’allarme Luca Cerchi, che ha un laboratorio di cornici poco distante: "Purtroppo non è la prima volta che la cappella viene presa di mira dai ladri, - spiega Cerchi - proprio per questo avevamo deciso di rinforzare la cassetta, anche se i malviventi hanno svelto il candelabro completo portandolo via. A questo punto, se si fossero accontentati dei soldi delle offerte, i ladri potrebbero aver gettato sul fiume o in qualche altro posto il candelabro. Per cui se qualcuno dovesse rinvenirlo lo invitiamo a riferircelo per recuperarlo, lo chiediamo per favore. Sarebbe almeno una consolazione."

Marco Nicoli