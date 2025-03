Raffica di spaccate a Borgo a Mozzano

Un’amara sorpresa per gli amanti dello sport all’aperto. Due sere fa, un appassionato podista, che fa di questa sua passione un diversivo ma anche con la partecipazione con successo a diverse gare amatoriali, ha avuto la brutta sorpresa di trovare i vetri della sua automobile, parcheggiata nei pressi dello stadio comunali, fracassati. Alcuni male intenzionati, che forse non hanno agito soltanto per puro vandalismo, ma anche per rubare, attratti dagli abiti borghesi che il podista aveva lasciato all’interno dopo aver indossato la tuta per andare ad allenarsi. Il malcapitato ci ha dichiarato di non aver subito alcun furto, non avendo lasciato soldi o altri valori in macchina, ma l’interno della vettura era a soqquadro ed i suoi abiti era stati rivoltati.

Addirittura nella stessa serata anche un’altra vettura è stata presa di mira con analoghe conseguenze. Molte le segnalazioni riguardo di certi episodi sono state ricevute ultimamente da Yamila Bertieri consigliere comunale a Borgo a Mozzano. "Non è chiaro – afferma la Bertieri – se i danni siano stati provocati per commettere furti all’interno degli abitacoli o se si sia trattato di un gesto vandalico fine a se stesso ma, anche nei mesi passati e nello stesso punto, si sono verificati episodi analoghi e, a volte, anche in pieno giorno". "A mio avviso – prosegue la consigliera – torno a ribadire l’importanza di installare telecamere di videosorveglianza. "Sono certa che l’installazione di tali dispositivi, – aggiunge – oltre che fungere da deterrente, permetterebbe l’individuazione degli artefici di tali gesti e di applicare la giusta punizione poiché l’ atto vandalico è considerato un reato".

Marco Nicoli