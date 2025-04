Radiologia si fa il look. Il 7 aprile via al cantiere

Una radiologia, quella presente presso l’ospedale "San Francesco" di Barga, più efficiente e funzionale. Parola di ASL Toscana Nord Ovest: inizieranno infatti a breve i lavori all’interno della Radiologia con un completo rinnovamento tecnologico e non solo di questi spazi Verranno infatti sostituite le vecchie diagnostiche di radiologia tradizionale con un nuovo apparecchio radiologico telecomandato che – insieme al nuovo mammografo, che andrà a sostituire nel mese di maggio quello vecchio e a una disposizione più funzionale dell’ambulatorio ecografico – permetterà di migliorare la qualità del servizio per le aree di degenza e per gli utenti esterni. Le operazioni per il "nuovo look" della radiologia del "San Francesco inizieranno dal 7 al 9 aprile con lo smontaggio del vecchio apparecchio radiologico presente in Radiologia. Seguiranno i lavori di adeguamento strutturale per consentire la successiva installazione del nuovo apparecchio telecomandato e lo spostamento dell’ambulatorio ecografico. Come fa sapere l’ASL Toscana Nord Ovest, durante questo periodo, per ovviare ad alcune possibili problematiche, la direttrice dell’unità operativa di Radiologia di Lucca e Valle del Serchio Laura Bassani e la ICO (incarico di complessità organizzativa) delle professioni sanitarie diagnostiche di Lucca e Valle Elisa Orsi coordineranno lo spostamento temporaneo dalla Radiologia di Lucca a quella di Barga del sistema RX portatile Fuji DR GO, che permetterà di poter eseguire varie tipologie di esami, in particolare per i pazienti ricoverati.

Luca Galeotti