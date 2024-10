Racconta il tuo legame speciale con i Comics

Il pubblico di Lucca Comics & Games è chiamato a raccontare come il festival è diventato in qualche modo parte della propria vita. Alcune storie potranno entrare in uno dei 4 docu-film che raccontano la storia, l’evoluzione, la comunità, i valori e la cultura del festival. I docu-film prodotti e distribuiti nei prossimi quattro anni nascono dalla collaborazione fra Lucca Crea e I Wonder Pictures, casa di distribuzione cinematografica indipendente, che li realizzerà assieme al partner produttivo All At Once e li porterà al cinema e sulle piattaforme. Come anticipato dal produttore Andrea Romeo (foto) a La Nazione, i film saranno diretti da Manlio Castagna: chi ha una storia speciale da raccontare può dunque farsi avanti.

"L’idea della call to action – spiega Emanuele Vietina, direttore generale del festival - nasce dalla volontà di coinvolgere attivamente la grande community di Lucca Comics & Games da sempre vera protagonista della manifestazione. Anche stavolta vogliamo rendere il pubblico protagonista; con questi importanti docufilm chi ha una bella storia da raccontare che lo/la lega al festival, potrà farlo, magari finendo per interpretare se stesso/a sul grande schermo. Perché giocare, insieme, è meglio che guardare".

Per proporre la storia del vostro amore speciale per Lucca Comics & Games è necessario andare su https://bit.ly/storiediluccacomics e compilare il form entro sabato 12 ottobre. La produzione e il regista valuteranno tutte le candidature e contatteranno le persone selezionate, che potranno essere parte attiva del racconto (non sono previsti rimborsi né retribuzioni). Le riprese avverranno in questa edizione. Per partecipare, occorre aver già acquistato il proprio titolo di ingresso.