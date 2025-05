Raccolta di firme per fermare le baby gang

Sabato scorso in via Beccheria, Gioventù Nazionale Lucca ha organizzato un gazebo per sostenere la petizione nazionale “Sbarazziamoci della cultura maranza”, lanciata in tutta Italia dal movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Obiettivo della petizione: chiedere l’ingresso nelle scuole delle comunità di recupero e delle realtà che si occupano di dipendenze, per attivare percorsi educativi contro l’uso di droghe, la violenza giovanile e la cultura del branco. Una campagna che parte da una denuncia precisa: il crescente degrado culturale e sociale che si esprime sempre più spesso nei comportamenti delle baby gang e dei cosiddetti “maranza”, ragazzi che idolatrano modelli violenti, ostentano ricchezza fasulla e trasformano la devianza in status.

"Nonostante il maltempo ci abbia costretto a chiudere il banchetto mezz’ora prima del previsto, sono state raccolte 75 firme, a testimonianza di un’ampia partecipazione e sensibilità da parte dei cittadini. Numerosi i giovani presenti per dare il loro contributo all’iniziativa, che ha visto anche il passaggio del sindaco Mario Pardini e del sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, esponente di Fratelli d’Italia, che hanno voluto salutare e sostenere l’attività.

Diego Carnini, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Lucca e consigliere comunale, ha commentato: “La risposta che abbiamo ricevuto dimostra che c’è voglia di reagire. Anche nella nostra città, negli ultimi mesi, si sono verificati episodi preoccupanti legati alla violenza giovanile. Con questa petizione vogliamo lanciare un segnale chiaro: riportare la scuola al centro del percorso educativo e coinvolgere chi combatte ogni giorno sul campo devianza e dipendenze. I giovani devono riscoprire valori veri, non modelli tossici. Solo la pioggia ci ha fermato, ma non ci fermeremo qui”. La raccolta firme continuerà anche online.