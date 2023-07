Raccolta dei rifiuti ‘a singhiozzo‘ "Così le strade sono maleodoranti"

"Ritiri a sighiozzo". Lo dichiara l’ex consigliere comunale a Capannori Paolo Rontani: "Sottolineo le giuste proteste delle attività commerciali sulla regolamentazione del ritiro del multilaterale e della carta. Infatti, ogni qualvolta i loro cassonetti si riempiono, queste ditte devono collegarsi alla piattaforma ASCIT per chiedere lo svuotamento che però non è mai immediato. Possono pure trascorrere diversi giorni, prima che gli operatori si facciano vivi – dichiara Rontani , - un altro elemento di difficoltà riguarda il nuovo calendario di raccolta. A parte che il ritiro dell’usato (vestiti, coperte, calzature) è poco funzionale perché la gente dona agli Enti benefici e non all’ASCIT, analizziamo le conseguenze della modifica sul ritiro dei sacchi gialli. Questi ultimi, che contengono lattine usate, contenitori in tetrapak, plastica sono portati via solo una volta per settimana e non più due. Con le alte temperature i residui si deteriorano velocemente generando cattivi odori. Chi vive in un condominio, magari privo pure di terrazzo e deve tenerli in casa, non sa proprio come fare. E se può depositarli fuori, i miasmi di un materiale marcescente diventa attrazione unica per gli animali vespe, zanzare, ragni e topi. Del resto, la raccolta del giallo il mercoledì, è talmente stracolma di sacchi che rende pure le nostre strade sciatte e maleodoranti. E il ritiro del verde? Nonostante un servizio diventato a pagamento, i bidoni nelle corti restano pieni.

A volte, non sono svuotati nemmeno quelli in strada. Se poi avvisi e protesti, telefonando all’apposito numero verde, ti rispondono che proveranno a sollecitare. Alla fine, l’attuale amministrazione si è servita dei rifiuti per farsi conoscere vantando eccellenze lontane dalla realtà – chiosa Rontani – ma la verità è che questo servizio dovrà essere totalmente rivisto".

Massimo Stefanini