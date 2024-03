Quirini, la grinta di un cuore rossonero ”Voglio arrivare più in alto possibile”

E’ uno dei giocatori dal rendimento più alto questa stagione. Ettore Quirini, lucchese doc, sta migliorando gara dopo gara, diventando un punto di riferimento della formazione di Gorgone. Contro il Rimini, al termine di una settimana molto difficile, con l’esclusione della Coppa Italia, ha messo a segno il suo primo gol stagionale, il secondo con la maglia rossonera, dopo quello dello scorso anno contro l’Olbia.

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il terzino destro è arrivato a Lucca, città dove vive con la famiglia lo scorso anno e sta vivendo una stagione importante a soli ventuno anni.

Un giovane su cui la Lucchese deve puntare molto e che sta ricambiando la società rossonera gettando le basi per un futuro calcistico importante.

"L’inizio quest’anno non è stato semplice - racconta Quirini - ho incontrato qualche difficoltà, ma ho mantenuto la calma, anche perchè chi giocava lo stava facendo molto bene. Poi con tanti sacrifici e pazienza e tanta fiducia che il mister ha sempre riposto in me ho iniziato a migliorare. Dopo la gara di Cesena – va avanti il rossoneto – ho iniziato ad ingranare la marcia giusta e da lì ho sempre giocato, ad eccezione della gara contro l’Olbia dove ero squalificato. Sto cercando di mettermi al servizio della squadra e di dare il mio contributo come stanno facendo anche i miei compagni di squadra".

Contro il Rimini è arrivato il primo gol di quest’anno proprio sotto la Curva Ovest.

"E’ stato tutto molto rapido e me lo sono goduto poco. Venivamo da un periodo non facile, eravamo appena usciti dalla Coppa Italia, dove io avevo sbagliato due gol e segnare sotto la Curva Ovest è sempre una grande emozione. Se ripenso a quel momento mi vengono i brividi, anche perchè quella è la Curva dove spesso andavo con i miei amici a vedere le partite della Lucchese ed adesso vestire questa maglia per me è un motivo di grande orgoglio. Ogni volta che gioco al Porta Elisa è sempre una grande emozione".

Domenica al Porta Elisa arriva la capolista Cesena. Una corazzata che sta facendo molto bene e che sarà difficile fermare. Che garà sarà?

"Sono una squadra molto forte davanti, che sa sfruttare le ripartenze. E’ un’ottima squadra, che sarà difficile affrontare, perché è costruita molto bene. Ho visto diverse partite del Cesena e sono forti in tutti i reparti, ma questo non vuol dire che partiremo già sconfitti. Noi cercheremo di fare la nostra partita, non guardando in faccia nessuno, con l’obiettivo id portare a casa punti. Non ci faremo intimorire dal fatto che loro sono la capolista, prepareremo questa sfida nel migliore dei modi".

Ha un contratto con la Lucchese fino al giugno del 2025. Cosa si aspetta dal suo futuro in rossonero?

"Vorrei puntare ad arrivare quanto più in alto possibile e ovviamente mi piacerebbe farlo con la squadra della mia città. Sto cercando di migliorare gara dopo gara e adesso voglio pensare solo a far bene e a chiudere nel migliore dei modi questo campionato".

Alessia Lombardi