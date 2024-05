Quindicimila euro in beneficenza grazie al successo dell’"Acciugata"

In occasione di una cena conviviale agli Orti di via Elisa, il presidente dell’associazione no-profit “Amphora“, Marco Cinacchi, ha consegnato l’assegno di 15.000 euro raccolti con la bella cena di beneficenza dell’Acciugata 2023 al presidente della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti regionale, cav. Massimo Diodati (foto). Con l’occasione è stato presentato anche il primo dei due cuccioli di cane guida acquistati, il labrador Frida. Al termine del ciclo addestrativo alla Scuola Cani Guida per Ciechi di Scandicci, “Frida” sarà assegnata a un cieco. Parte dell’incasso sarà destinato a finanziare un supporto psicologico “ad alta intensita” per i bambini con disabilità visiva e i loro familiari.

Sincera commozione dei soci quando è stato consegnato l’assegno (e relativo bonifico bancario) a Massimo Diodati, che ha ringraziato i partecipanti. Sul sito dell’Associazione sarà disponibile il resoconto finanziario della Acciugata, e l’Unione Ciechi rendiconterà progressivamente tutte le attività realizzate con la donazione.

"La nostra Acciugata 2023 – sottolineano gli organizzatori – si era tenuta il 1 ottobre, al Real Collegio e si ringraziano agli amici Francesco Franceschini e Maurizio Corrieri. Alla serata erano presenti il sindaco Mario Pardini e molti componenti di Giunta e Consiglio comunale, che ringraziamo. L’Amphora vuole ringraziare inoltre coloro che hanno contribuito al successo della iniziativa. Tra questi la “Del Monte Ristorazione”, la “Cremeria Opera”, la “Badiola” di Marlia, la fattoria “Wandanna” di Montecarlo e la “Fonte Ilaria”. Le belle lampade artistiche che hanno dato un tocco di eleganza sono state fornite dalla ditta Martinelli Luce; la Martinelli Impianti ha curato l’impiantistica. Il torrone finale è stato regalato dal consigliere Stefano Pierini".

"Un grande ringraziamento al dott. Trivella, Primario della Oculistica di Lucca e al dott. Antonio Torre che hanno effettuato visite oculistiche gratuite sul Camper per la prevenzione delle malattie oculari presente per la serata al Real Collegio. La cena è stata allietata dalla sfilata di alta moda dell’”Atelier Ricci”, con ben 80 creazioni di eccezionale eleganza e bellezza. Le modelle erano acconciate da Michel Art of Hair, impreziosite dai gioielli “Vittorio Pedonesi” e ingentilite dagli splendidi bouquet dell’”Angolo Floreale” di Susanna Maria".

Hanno servito come camerieri con grande professionalità e simpatia tanti ragazzi volontari di Arti Marziali della C.A.M. Lucca e della Basketball Lucca. I tavoli e le sedute sono state fornite dalla Croce Rossa Italiana, dalla Misericordia di Lucca e dalla Croce Verde. Il soprano Silvana Froli ha cantato arie di Puccini assieme alla cantante Mary Filizzola. Hanno cantato poi Sara Cinacchi e Marco Buompane; chiudeva la serata il gruppo dei Six@und. Bandoni Marmi ha donato una bellissima scultura al grande stilista Piero Ricci dell’omonimo Atelier. La Pasticceria “Regina” ha regalato il dolce a chiusura della cena assieme al caffè Bonito. I dj Saverio e Riccardo hanno intrattenuto gli invitati che ballavano nei prati e sul palco realizzato da Consulpoint. Una particolare citazione per i sostenitori “esterni” che hanno assicurato la gestione logistica della serata, tra questi il gruppo Orti di via Elisa e Buca di Sant’Antonio.