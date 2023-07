Quindicenne finisce in bici giù da un ponte

Brutta caduta per un quindicenne che ieri pomeriggio, mentre percorreva la provinciale 38 a Coreglia, ha perso il controllo della sua bici ed è finito giù da un ponticello, finendo in un dirupo con un volo di 5 metri. Per fortuna aocuni arbusti hanno attutito la brutta caduta. L’episodio è accaduto verso le 15,15 di ieri, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Ricevuto l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza, vigili del fuoco ed elisoccorso Pegaso. I soccorritori si sono dovuti calare nella boscaglia per raggiungere il ferito, sempre rimasto vigile e cosciente, ma con un forte trauma alla schiena. Il 15enne è stato poi trasferito in elisoccorso a Cisanello con codice giallo.