"Questa destra è incoerente. E in città evita persino il confronto"

LUCCAParla di "destra incoerente" il consigliere comunale Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista che interviene sulla questione portata in consiglio comunale di Capannori degli Assi viari, contrapponendola a quanto avviene a Lucca. "Come mai – interroga il consigliere – i partiti di destra a Capannori hanno chiesto il consiglio comunale sul progetto degli assi viari, mentre a Lucca ben si guardano di accettare la nostra proposta di svolgere un analogo confronto?".

È questo l’incipit dell’intervento del consigliere di opposizione, che prosegue: "Da parte di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista civica del sindaco Pardini, vediamo sul tema enormi contraddizioni: le stesse che stanno manifestando esponenti come Armando Pasquini, Alessandro Di Vito e Marco Santi Guerrieri, che in campagna elettorale si erano espressi contro il progetto e oggi invece restano muti di fronte alla peggiore evoluzione possibile dell’iter". Incalza Bianucci: "A pagare ciò è solo il territorio, che rischia di vedere realizzata un’opera inutile, costosa e dannosa, priva di quelle sostanziali modifiche che pure Mario Pardini, in campagna elettorale, aveva assicurato di fronte a centinaia di cittadini sarebbero state apportate". Il consigliere ribadisce che l’opera, ove fosse realizzata, costerebbe ben 25 milioni di euro a chilometro.

Spiega il consigliere: "Noi avevamo proposto a Lucca di svolgere un Consiglio comunale, per condividere e riflettere insieme sulle proposte di modifica al progetto che l’amministrazione comunale stava presentando al tavolo regionale; dal momento che a Lucca occorre la firma di otto componenti del consiglio per richiedere una seduta consiliare, avevamo invitato i consiglieri di maggioranza a siglare assieme a noi la domanda: ma né Pasquinelli, né Di Vito, né Santi Guerrieri, che in campagna elettorale erano a parole così contrari al progetto (e per questo hanno raccolto i voti decisivi per essere eletti) sono stati disponibili". Poi Bianucci fa notare che "a Capannori, dove è opposizione e quindi ha effettivamente meno possibilità di incidere, invece la destra ha fatto svolgere il consiglio, evidentemente col solo obiettivo di mettere in difficoltà la maggioranza locale". Secondo Bianucci, però, "la realtà è chiara: il sindaco Pardini e la giunta hanno presentato ad Anas, per il tratto lucchese degli assi viari, richieste di modifiche al progetto che non sono mai state condivise né col consiglio comunale, né tanto meno coi cittadini: nel più assoluto silenzio, sono pronti a dare il via definitivo all’opera, nonostante le richieste di modifiche accolte da Anas siano state solo minime, e in alcuni casi addirittura peggiorative del progetto". Per Bianucci, infine, "L’opera più imponente mai realizzata sul territorio, rischia di partire senza alcuna partecipazione: bella coerenza da parte del sindaco Pardini, che sulle promesse di condivisione ha incentrato la sua campagna elettorale".

Mau.Guc.