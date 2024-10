"Quell’antenna sfigura il panorama"

Bene l’organo restaurato, ma no all’antenna della telefonia. E’ la sintesi di quanto sottolinea il comitato paesano “Salute e ambiente Valfreddana”. "Grande musica e sano orgoglio di paese a Mutigliano sabato 12. Dopo oltre 50 anni è tornato a far riecheggiare le sue note l’antico organo che fu suonato da Puccini nei suoi anni giovanili". Al contempo il comitato fa presente come "Mutigliano non dimentica lo sfregio subìto con la recente installazione di una stazione radio base che ne ha sfigurato il panorama. Il “pittoresco paese di Mutigliano, ambita località di villeggiatura” (cit. da un testo biografico su Puccini del 1903) non sopporta la prevaricazione degli operatori di telefonia mobile, che nel disprezzo verso la tutela di salute e paesaggio e a fronte di un’inefficace azione di contrasto da parte degli organi competenti, deturpano il nostro territorio con una selva di antenne".