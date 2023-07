Quattro serate “Jazz e Wine” a Montecarlo: Buona musica e prodotti tipici

Ottima musica e vino. Un connubio vincente. In molte parti di Toscana. A Montalcino ad esempio, ma anche a Montecarlo. La rassegna, proposta dal Circolo Lucca Jazz in collaborazione con Il Centro Commerciale Naturale di Montecarlo, l’associazione Fisar e Ais, per complessive quattro serate (30 luglio e 6, 13 e 20 agosto), porterà senza dubbio spettatori ed appassionati. Del jazz di ottimo livello, degustando un bicchiere dei vini della più piccola Doc di Toscana.Tutto al fresco delle colline e nella suggestiva location del chiostro del palazzo Pellegrini-Carmignani che durante la festa del vino ospiterà il "Salotto sotto le stelle", matrimoni di sapori con i prodotti delle varie fattorie montecarlesi. La più importante kermesse enologica della Piana e non solo partirà il 31 agosto per concludersi domenica 10 settembre.