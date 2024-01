Quattro ristoranti a Lucca, domenica la puntata in tv

Lucca, 23 gennaio 2024 – L’attesa è (quasi) finita. La puntata lucchese di Quattro Ristoranti andrà in onda domenica prossima 28 gennaio. La data verrà ufficialmente annunciata dalla produzione in queste ore ma l’appuntamento è ormai certo e calendarizzato. Saranno davvero in pochi a perderselo, in primis su Sky – domenica 28 alel 21.15 – e in streming su “Now“. La nona edizione della popolare trasmissione condotta con simpatia e creatività dallo chef Alessandro Borghese mette in passerella la nostra città, i suoi ristoratori con i piatti tipici e quelli all’insegna dell’innovazione, ma anche i tanti scorci caratteristici, da Piazza San Michele alle Mura. Una vetrina eccezionale di cui finalmente la città è protagonista, dopo tanti anni in cui la trasmissione ci ha appena sfiorato (Borghese aveva fatto tappa in Versilia).

In realtà lo staff di Borghese negli anni scorsi aveva tentato l’approccio ma non aveva trovato reciprocità in Comune. Adesso il progetto è finalmente andato a buon fine, anche grazie all’impegno dell’assessore al turismo Remo Santini che ha cercato di aprire le porte al progetto, in cui ha creduto sin da subito, anche agevolandone la logistica. La sfida a i fornelli in salsa lucchese finalmente sarà svelata: si vedranno alle prese, con i curiosi retroscena, gli chef o gestori della Stella Polare in piazza Napoleone, l’Antica Osteria di via Santa Croce, la Corte dei limoni in via San Paolino, e La Dritta in piazza San Francesco. I ristoranti in gara sono stati scelti direttamente dalla produzione. Molti avevano rifiutato l’invito. Il piatto che potrà assegnare un punteggio aggiuntivo sarà la zuppa alla frantoiana ma anche il tordello lucchese conquisterà in qualche modo la ribalta che si merita. E non mancheranno le “punzecchiature“ e le critiche senza sconti tra un ristoratore e l’altro. Una puntata che si preannuncia effervescente, di tutto gusto, e non solo per i piatti serviti. Dopo la Versilia (2017), Firenze (2019), la Lunigiana (2020), la Val d’Orcia e la Valdichiana (2021), Livorno (2022), stavolta finalmente il minivan più famoso d’Italia è sbarcato a Lucca. La troupe era sbarcata in città a metà novembre per quattro giorni. E domenica se ne vedranno i frutti.

L.S.