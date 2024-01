Quattro ristoranti con pepe. Ma è la città che ha vinto

Gli ingredienti ci sono stati proprio tutti e la sapidità certo non è mancata nei “piatti“ serviti nella puntata lucchese di Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese, andata in onda su Sky domenica scorsa. Stilettate, battute, critiche incrociate più o meno dettate dalla strategia in un dolce amaro in cui la tradizione dell’ “osteria lucchese“ ha cercato di farsi largo un po’ a fatica per la verità.

Gli chef dei quattro ristoranti La Dritta di piazza San Francesco (vincitrice), Stella Polare, L’antica Osteria e la Corte dei Limoni hanno sfoderato ogni asso nella manica, rimediando agli imprevisti con un po’ di sano, sempre vincente, humor in salsa toscana. La sfida si è misurata anche sul piatto special – la zuppa alla frantoiana – ma anche i tordelli lucchesi, decisamente più in sintonia con i nostri menù della tradizione, hanno avuto il loro “peso“. Voto da dieci e lode per le riprese alla nostra città, risultata più bella che mai, in mille scorci caratteristici e spettacolari, dalle Mura, a Piazza San Michele, un suggestivo Anfiteatro, via dei Fossi, piazza San Francesco, dove il mitico minivan di Borghese ha fatto allegramente tappa scatenando il popolo dei selfie. “Lucca mi piace, e tanto“, ha commentato il noto chef e conduttore seduto al tavolo. E poi sui social: “Lucca, grazie per l’ospitalità! E grazie mille a tutti voi! Il vostro affetto è immenso ed io mi emoziono sempre di più ogni volta“.

Una dedica che unita alla splendida carrellata di scorci cittadini, rappresenta uno spot senza prezzo per la città. I commenti non sono mancati. C’è chi critica l’implacabilità di Mary dell’Antica Osteria, c’è chi invece contesta il fatto che a vincere non poteva essere chi in menù non aveva i tordelli lucchesi. Chi infine tira le somme e dichiara, tutti d’accordo: “Ha vinto la mia Lucca“.

Laura Sartini