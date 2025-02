"Quattro nuovi impianti fotovoltaici"

Cresce l’impegno del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per ridurre l’impatto ambientale. Alcuni dati emergono dall’adesione dell’ente a “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa da Rai Radio 2 che è stata riconosciuta dal Parlamento italiano come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Il Consorzio quest’anno svilupperà infatti ulteriormente la sua già importante autoproduzione di energia da fotovoltaico: è prevista infatti l’installazione di 4 nuovi impianti su sedi operative e su impianti idrovori che porteranno la produzione di energia rinnovabile a oltre 257.000 kWh annui. Tutta la restante elettricità che verrà acquistata è certificata da fonti rinnovabili grazie all’adesione al Consorzio Energia Toscana. Il Consorzio svilupperà inoltre la sua attività all’interno delle costituende Comunità energetiche rinnovabili.

Nel 2025, inoltre, continuerà anche le attività di efficientamento e risparmio energetico. Grazie a ciò si prevede una mancata emissione di circa 62 tonnellate di anidride carbonica: in particolare per il risparmio di elettricità e il mancato consumo di metano e GPL, oltre a portare evidenti vantaggi economici per l’Ente.

“Gli enti pubblici debbono essere di esempio e stimolo per la società e l’economia locale per ridurre la nostra impronta ecologica e pensare a modelli di sviluppo più efficienti; noi stiamo facendo la nostra parte“, dice il presidente Sodini.