“Quattro donne“. La commedia di Andrea Berti

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo alle 21,30 l’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari ospiterà la prima dello spettacolo teatrale “Quattro donne“ diretto da Andrea Berti. Una storia che attraversa il tempo e le generazioni, portando in scena a distanza di quarant’anni il confronto tra madri e figlie. Lo spettacolo si sviluppa in due atti distinti, ma intrecciati. Nella prima parte va in scena un salotto degli anni ‘60: quattro donne, madri e amiche, si ritrovano ogni giovedì sera per giocare a carte. Attorno a quel tavolo condividono risate, confidenze, speranze e delusioni, costruendo un microcosmo in cui possono essere autentiche, al di là dei ruoli che la società vuole per loro e dalle responsabilità familiari. Nel frattempo le figlie, nella stanza accanto, giocano a imitare le madri.

Nella seconda parte, con un salto temporale, la scena si sposta nei primi anni Duemila. Le protagoniste ora sono le quattro figlie, ormai adulte, che si ritrovano dopo la morte di una delle madri. È un incontro che riapre vecchie ferite, ma che offre anche l’occasione per riscoprire il valore delle storie che le hanno precedute. Il confronto tra generazioni emerge in tutta la sua forza: le figlie si specchiano nelle vite delle loro madri, interrogandosi su quanto abbiano ereditato, su cosa sia cambiato e su quali battaglie rimangano ancora da combattere.

L’assessora alle pari opportunità di Porcari, Eleonora Lamandini, dice: “Lo spettacolo ‘Quattro donne’ ci offre uno sguardo prezioso su come siano cambiate – e in parte ancora persistano – le dinamiche di genere tra passato e presente. Raccontare il vissuto delle donne attraverso il teatro significa dare voce a esperienze che spesso rimangono silenziose, permettendoci di riflettere su quanto sia stato fatto e su quanto ancora ci sia da fare per garantire pari opportunità e diritti. Questa serata sarà un’occasione di crescita per la nostra comunità. Ringrazio Andrea Berti per aver scelto Porcari per il debutto”.

A dare voce e corpo alle Quattro donne saranno le attrici Benedetta Cafissi, Tiziana Cerri, Rossella De Luca e Silvia Prioreschi. Organizzato con il patrocinio del Comune di Porcari e la collaborazione di Progetto Idra, lo spettacolo è una produzione VIII Laboratorio liberamente ispirata a Due partite di Cristina Comencini. Ingresso libero fino a esaurimento posti.