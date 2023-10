Quattro borghi ai raggi-X. Un’innovativa ricerca sul patrimonio architettonico

Sta per essere presentata l’innovativa ricerca sul patrimonio architettonico della Garfagnana, mediante una catalogo e un libro, con protagonisti i quattro paesi di Albiano e Sermezzana (Minucciano) e Sillico di Pieve Fosciana e Trassilico (Gallicano) messi a confronto tra di loro. Il lavoro di ricerca è frutto di una convenzione, partita nel novembre 2021, tra l’Unione Comuni Garfagnana e il Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni (Destec) dell’Università di Pisa e ha visto il ricorso agli strumenti ministeriali di catalogazione, messi a disposizione dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Un progetto pilota per le aree interne, che ha individuato quattro borghi aventi come caratteristica comune quella di essere terre di confine. La ricerca si è concentrata sulla documentazione fotografica dei quattro paesi e quella storico-archivistica, in questo coadiuvati da Simona Lunatici, da anni collaboratrice con l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (Iccd) e Lucia Morelli, giovani e affermate studiose della Valle del Serchio.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi ha espresso grande soddisfazione per i risultati della ricerca, che sarà oggetto di un volume della Banca Identità e Memoria della Garfagnana.

Dino Magistrelli