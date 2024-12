Quarta settimana per “L’altro ispettore“. Tutti i ciak (e divieti) in centro storico

Proseguono le riprese della serie tv “L’altro ispettore”, ambientata a Lucca, che affronta il tema del lavoro e della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore. Una importante co-produzione Rai Fiction-Anele realizzata con il contributo della Regione Toscana, il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Da oggi fino a venerdì (orario 0-24) scatta il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli di produzione, in Piazza Bernardini con intersezione via del Gallo per n. 10 stalli di sosta (mezzi tecnici). Nel resto della piazza si potrà parcheggiare. Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli di produzione, anche in Corte del Gallo intera area (è consentito transitare in via del Gallo con modalità stop & go quando non ci sono le riprese) e, negli stessi giorni, anche in Piazza Santa Maria Foris Portam per n. 4 stalli di sosta (mezzi di produzione). Il 7 dicembre divieto di sosta 0-24 in piazza San Ponziano e in un tratto di via Elisa. L’amministrazione comunica che i residenti nei giorni delle riprese potranno sostare negli stalli blu.