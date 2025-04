“Quante multe, e quanto caos in Santa Maria“

Questa volta il comitato dei residenti interviene sul tema delle multe. “Negli ultimi tempi diversi cittadini che abitano all’ interno delle Mura, ci hanno segnalato una certa recrudescenza nelle sanzioni per divieto di sosta – così Vivere il centro storico – .Tutte legittime per carità. D’altra parte se c’è una violazione al Codice della Strada è legittimo che questa venga sanzionata. Magari poco opportuno è il disinteresse dimostrato dall’amministrazione la quale, tanto prodiga nell’ aumentare gli stalli a pagamento, quanto si disinteressa di individuare opportunità di sosta per i residenti. Sono ormai diversi mesi che abbiamo trasmesso un elenco secondo il quale sarebbe possibile realizzare 180 stalli gialli ma, aldilà di un misero ringraziamento, non ne abbiamo più saputo niente“.

“Che dire poi dell’ “allegra ignoranza” che si vede ogni fine settimana in Piazza S.Maria e nella zona di Porta S.Pietro – aggiunge il comitato – ? Non ci sono parole per descrivere questo ormai consueto disinteresse a causa del quale zone di alto prestigio monumentale della città diventano simili a sfasciacarrozze. Durante la notte di venerdì scorso, in Piazza S.Maria, non era nemmeno possibile camminare a causa delle macchine che erano parcheggiate dovunque e di vigili nemmeno l’ ombra. Si multa il residente che dopo una giornata di lavoro torna a casa e non trova un posto per parcheggiare, mentre si lascia che il baldo giovane parcheggi selvaggiamente per andare a socializzare a suon di birre fino a tarda ora. Eppure due anni fa vennero spesi 5.800 euro per la navetta Porta S.Maria - Parcheggi gratuiti per disincentivare il parcheggio selvaggio. Con il senno di poi ci sembra che si trattasse di una futile e costosa passerella con i sorrisi di rito“.