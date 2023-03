Quando la sanità non bisogno della calcolatrice

Cristiano

Consorti

Tutto questo in merito alla prossima riorganizzazione del 118 e del sistema emergenza-urgenza di Regione e Asl nord ovest che però sembra non tenere conto della realtà di uno splendido territorio quale quello della Garfagnana. Perché non è la stessa cosa scendere da un paese della montagna o percorrere una strada pianeggiante. Un’ambulanza che incontra ghiaccio, neve, frane impiegherà di più per raggiungere l’ospedale. Dunque, no a rivoluzioni con compasso e righello. Qui non si fanno le riorganizzazioni con la calcolatrice, bisogna saper interpretare i territori. E soprattutto quando si sente parlare di tagli, non possiamo assistere a quelli sulla sanità. Non solo perché parliamo della salute delle persone, ma anche perché il rischio è quello di scoraggiarle a vivere nei paesi e allora non veniamo poi a parlare di spopolamento dei territori. Perché è quando i servizi scarseggiano che le persone scelgono altri lidi per vivere.