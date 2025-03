"Quale futuro per la sanità toscana". Le risposte dell’assessore Simone Bezzini

Quali prospettive per la sanità regionale e locale? Cosa aspettarsi dal nuovo piano socio sanitario regionale? Con quale percorso, in base a quali scelte e con quali obiettivi è stato realizzato? Giovedì 6 marzo, alle 17, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, a Lucca, sarà possibile confrontarsi direttamente con l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini. Un’occasione per amministratori, operatori, sanitari, cittadini di dialogare con l’assessore e capire da vicino quali prospettive presenti e future si stiano muovendo in ambito socio-sanitario.

A promuovere questo incontro di conoscenza e consapevolezza è la consigliera regionale del partito democratico, Valentina Mercanti: “Sanità, prospettive presenti e future: verso il nuovo piano sociosanitario”, questo il titolo dell’appuntamento che vedrà anche i saluti istituzionali del presidente della Provincia Marcello Pierucci e del responsabile sanità per la direzione territoriale lucchese del Pd, Alessandro Tambellini. L’evento è a ingresso libero.