Quadriennale? No grazie. All’Isi di Barga non si farà

Attivazione di un percorso quadriennale anziché i classici cinque anni, negli istituti tecnici e professionali dell’ISI di Barga? No, grazie. Come rende noto l’esecutivo provinciale Cobas Scuola Lucca, il Collegio dei docenti dell‘ISI di Barga ha detto no all’applicazione di un percorso quadriennale che all’ISI di Barga avrebbe potuto interessare l’Istituto Professionale Alberghiero "Fratelli Pieroni" e l’ITT Ferrari di Borgo a Mozzano. Nella seduta di lunedì 20 gennaio, il Collegio docenti dell’ISI di Barga ha decisamente bocciato l’attivazione del percorso quadriennale sperimentale di istruzione tecnica e professionale. Salvo soli dieci voti a favore, tutti i docenti hanno respinto in blocco la proposta di sperimentazione quadriennale che quindi nelle scuole dell’ISI di Barga non si farà.

"La sperimentazione - spiega il prof. Andrea Salvoni (in foto Borghesi) della Rsu Cobas dell’ISI Barga - avrebbe comportato una serie di nefasti cambiamenti strutturali dell’offerta formativa e più in generale avrebbe determinato una profonda revisione in senso peggiorativo del profilo e delle priorità del sistema scolastico pubblico. Modifiche sostanziali quali la quadriennalità del percorso formativo, la conseguente spalmatura delle 1056 ore del quinto nei quattro anni precedenti, l’inevitabile prolungamento del monte orario settimanale o del calendario scolastico, l’appalto a esperti esterni delle attività di insegnamento e di formazione, la possibilità di attivare contratti di apprendistato sottopagati già a partire dai 15 anni in pieno obbligo scolastico". Secondo lo stesso Salvoni il quadro complessivo della sperimentazione non fa che rivelare: "L’ideologia liberista che ispira i provvedimenti approvati dal Governo in materia scolastica, tutti orientati allo smantellamento progressivo del sistema pubblico di istruzione, al suo asservimento agli interessi privati – le cosiddette ‘esigenze del settore produttivo e dei territori’ – e allo svilimento della professionalità dei docenti della scuola pubblica attraverso l’assegnazione di una cospicua porzione delle attività formative a soggetti esterni".

I Cobas Lucca si associano alla presa di posizione del collegio dell’ISI Barga e invitano i collegi di tutti gli istituti interessati a rigettare l’attivazione della sperimentazione quadriennale, ribadendo la necessità di una formazione completa degli studenti e delle studentesse al fine di salvaguardarne l’autonomia, il senso critico e la formazione culturale.