"Pulizie di Primavera" Varato il calendario

Torna l’appuntamento con le Pulizie di primavera, l’iniziativa organizzata da Sistema Ambiente con la collaborazione del Comune, che permette ai cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti, senza doversi recare alle stazioni ecologiche o prenotare un ritiro domiciliare. Le Pulizie di primavera si terranno dall’11 aprile al 15 maggio con una visita alle diverse frazioni del territorio. I rifiuti dovranno essere divisi per tipologia e non potranno essere conferiti in sacchi neri, che impediscono di verificarne il contenuto.

"Torniamo con questo appuntamento - spiega la presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi - perché è sempre molto apprezzato dai cittadini. Sappiamo che durante la bella stagione si tende a fare pulizia, a rinnovare gli ambienti, a buttare quello che non serve più: ecco quindi che andiamo incontro alle esigenze della cittadinanza andando direttamente nelle diverse frazioni, soprattutto quelle più distanti dai centri di raccolta, per ritirare i rifiuti ingombranti".

"Le Pulizie di primavera - aggiunge Cristina Consani, assessore all’Ambiente del Comune - rappresentano un momento utile per tutti, un’occasione in più per disfarsi con consapevolezza e attenzione dei propri rifiuti. Sono tante le possibilità messe a disposizione degli utenti: le stazioni ecologiche, i ritiri gratuiti domiciliari e, durante i mesi di aprile e maggio, anche le Pulizie di primavera che permettono ai cittadini di risparmiare un viaggio trovando molteplici punti vicino a casa".

Cosa è possibile conferire? Si può portare carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, abbigliamento e olii vegetali esausti. Ammessi anche rifiuti ingombranti, grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, congelatori e lavastoviglie) e apparecchiature elettriche ed elettroniche, medicinali scaduti, pile, batterie e cartucce di toner esauste. Vietato, invece, il conferimento di vernici e barattoli contaminati e rifiuti pericolosi come eternit e guaina catramata.

Ecco il calendario: 11 aprile, dalle 14 alle 18, parcheggio dell’ex Mulino Pardini, San Pietro a Vico; 13 aprile, dalle 8 alle 12, cimitero di San Donato; 15 aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Maggiano, via Sarzanese; 19 aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Nozzano prima del parcheggio dell’asilo; 21 aprile, dalle 8 alle 12, campo sportivo nuovo di Santa Maria del Giudice; 26 aprile, dalle 8 alle 12, piazzale Martiri di Liggeri, San Michele in Escheto; 27 aprile, dalle 14 alle 18, cimitero di Vinchiana; 28 aprile, dalle 14 alle 18, parcheggio vicino alla chiesa di Saltocchio; 2 maggio, dalle 14 alle 18, chiesa di Sant’Ilario di Brancoli; 4 maggio, dalle 8 alle 12, cimitero di Mulerna; 6 maggio, dalle 8 alle 12, scuola materna di San Michele di Moriano; 8 maggio, dalle 8 alle 12, parcheggio di via Passamonti angolo via Tofanelli a San Concordio.

E ancora: 9 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di San Vito; 11 maggio, dalle 8 alle 12, cimitero di Antraccoli; 12 maggio, dalle 14 alle 18, piazzale Verdi, angolo via del Pallone, in centro storico; 15 maggio, dalle 14 alle 18, parco Matteotti a Sant’Anna. Info: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211; [email protected]