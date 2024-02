“Puccini oggi? Alla gogna“. L’affondo di Beatrice Venezi

Lucca, 17 febbraio 2024 – Beatrice Venezi al festival L’Augusta: “Nel mondo di oggi un genio come Puccini non potrebbe nascere”. In una Casa del Boia da tutto esaurito ha preso il via il secondo appuntamento del 2024 del festival culturale “L’Augusta – La Fortezza delle Idee“. Protagonista assoluta la nostra concittadina Beatrice Venezi, direttore d’orchestra celebre in tutto il mondo.

“Lucca è casa – ha esordito la Venezi – le mie radici, ben salde, sono qui e mi fa piacere che culturalmente stia facendo passi avanti, anche grazie a festival di alto livello come questo”. Accompagnata dal presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno, Venezi ha presentato il suo libro “Le sorelle di Mozart”, che racconta 16 biografie di donne che hanno fatto la storia della musica, superando ostacoli e pregiudizi di ogni genere.

“Il libro è un doveroso omaggio a queste donne uniche, geniali e ribelli che, grazie alla propria libertà ed arditezza hanno scritto pagine memorabili, nonostante gli ostacoli che si sono trovate ad affrontare, grazie unicamente al proprio coraggio e merito, non certo alle quote rosa”. Nell’anno del centenario, non è mancato un riferimento a Giacomo Puccini, soggetto del prossimo libro del direttore Venezi.

“Un genio come Puccini nel mondo di oggi non potrebbe nascere. O quantomeno non potrebbe esprimersi. Il suo approccio alla vita - così come si può leggere nelle sue lettere, ma anche nelle sue opere - sarebbe messo alla gogna dai ricatti del politicamente corretto, dove ogni parola viene strumentalizzata e rischia di offendere sempre qualcuno”.

Il prossimo appuntamento del festival è per giovedì 21 marzo alle ore 21 con la presentazione del libro “Gli anni del miracolo”, alla presenza dell’autore, lo scrittore e storico Francesco Carlesi, che verrà accompagnato dagli onorevoli Stefania Craxi e Alessandro Amorese.