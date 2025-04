Pubblicato il bando per ottenere il bonus idrico

Arriva il nuovo bando per il bonus idrico del Comune per agevolare i cittadini nel pagamento delle bollette dell’utenza domestica del servizio idrico. Possono presentare domanda i cittadini titolari dell’utenza, ma è possibile fare richiesta anche in caso di utenza indiretta (ad esempio utenza domestica intestata ad un condominio) previa compilazione del relativo modulo. Per accedere all’agevolazione è necessario avere un Isee non superiore a 9.530 euro per le famiglie con massimo tre figli a carico e un isee non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Per gli utenti diretti, il bonus è riconosciuto a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l’agevolazione sia intestato a uno dei componenti il nucleo isee. Per gli utenti indiretti il bonus è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo isee e l’indirizzo della fornitura condominiale.

Le agevolazioni saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 16 maggio (farà fede la data di protocollazione mediante compilazione della modulistica prevista per ciascuna tipologia di beneficiario).

B.D.C.