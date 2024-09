Provincia: Pierucci presidente. A Palazzo Ducale con il 55 per cento

Nel segno della continuità: Marcello Pierucci, sostenuto dal centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia di Lucca e succede a Luca Menesini, che è stato uno dei principali, se non il principale sostenitore della sua candidatura. Pierucci si è imposto con circa il 55 per cento dei voti ponderati dei consiglieri comunali e sindaci del territorio che avevano il diritto di voto, dopo che è stato soppresso il suffragio universale per questo tipo di elezione. Ha superato lo sfidante Mario Pardini che si è aggiudicato il 45% dei consensi. Dunque, a Palazzo Ducale continuerà a governare il centrosinistra che però vede erodersi, sia a causa del cambio di colore di alcune amministrazioni sia dell’appoggio dato a Pardini da alcune componenti civiche, il consenso. Nel 2019, quando Menesini fu rieletto per la seconda volta, si aggiudicò oltre il 70 per cento dei voti. Ma sulla più importante poltrona provinciale torna a sedersi, dopo una vita, un esponente versiliese dopo un lungo interregno lucchese e capannorese.

"Sono molto soddisfatto – ha commentato a Caldo Marcello Pierucci – perché era una sfida difficile contro il più autorevole esponente del centrodestra. E sottolineo il risultato... storico di un versiliese alla guida di Palazzo Ducale. Ma da domani al lavoro per tutto il territorio".

Oggi, con lo scrutinio anche dei voti per i 12 consiglieri provinciali, sarà più facile capire la geografia del voto, e quanto il terzo polo, che correva senza un suo candidato, abbia finito per convergere le preferenze su uno o sull’altro. Sulla carta, il centrosinistra era intorno al 45-46%, mentre il centrodestra (che amministra un numero di Comuni decisamente inferiore) era intorno al 35-36%. Senza considerare l’indice di ponderazione a Lucca, dove votavano Lucca e Piana, ha visto prevalere come voti Pardini (83 voti rispetto ai 71 di Pierucci), con il primo cittadino del capoluogo – che ha avuto la meglio anche in un luogo simbolo come Stazzema – che ha già ammesso la sconfitta e fatto i complimenti al vincitore.

"Complimenti a Pierucci – spiega Pardini – ora collaboreremo, per quanto di nostra pertinenza, per il bene delle nostre comunità. Sono soddisfatto del risultato che sulla carta mi assegnava intorno al 35%, dunque il recupero c’è stato. Così come sono soddisfatto che al seggio di Lucca, che vede Lucca e gli altri Comuni della Piana, sia arrivato davanti, al pari di Stazzema, a riprova che certe polemiche strumentali sono state ininfluenti".

F.Vin.