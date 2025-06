Proseguono i lavori di asfaltatura. Divieti e chiusure

Proseguono anche oggi i lavori di rifacimento degli asfalti in alcune importanti vie della città che determinerà alcune sensibili variazioni per la sosta e il traffico. In particolare, dalle 8.30 alle 18.30 divieto di sosta e transito in corso Garibaldi nelle aree interessate dai lavori tra l’intersezione con via Francesco Carrara e l’intersezione con via San Girolamo. Da domani a martedì prossimo (esclusi i giorni festivi e prefestivi) divieto di sosta e transito in via Vittorio Emanuele II nel tratto fra via Burlamacchi e piazza della Magione; sempre in via Vittorio Emanuele II nel tratto fra piazzale Verdi e piazza della Magione sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri. Le linee del trasporto pubblico locali subiranno deviazioni mentre da lunedì 9 a mercoledì 11 giugno i titolari di permesso residenti del centro storico avranno la possibilità di sosta gratuita sugli stalli a pagamento dei parcheggi a parcometro situati nel centro storico, gestiti dalla società Lucca Plus, con esposizione del permesso in maniera visibile.

Martedì 10 giugno dalle 21.30 fino alle ore 6 del giorno successivo e così tutte le notti seguenti fino alle ore 6.00 di sabato 14 giugno saranno effettuati i lavori di nuova asfaltatura di viale Cavour che determineranno il divieto di transito nelle aree progressivamente interessate dai lavori e il divieto di sosta con rimozione su tutta la strada e alcune aree limitrofe.