Prosegue anche per l’anno in corso il "Bonus sociale idrico"

Prosegue la politica di sostegno per le famiglie di Altopascio. L’amministrazione guidata da Sara D’Ambrosio fa sapere che proseguirà anche nell’anno in corso il “Bonus sociale idrico”.

Per presentare le domande, informano dall’amministrazione del Tau, c’è tempo fino al prossimo 31 maggio. Ma vediamo come funziona il provvedimento. A spiegarlo, una nota del Comune: "Abbiamo deciso di rinnovare anche quest’anno il sostegno alle famiglie altopascesi in difficoltà economica con il bonus sociale idrico per il 2024; si tratta di una misura straordinaria che offre una riduzione sulle bollette dell’acqua, alleviando il peso delle spese quotidiane per coloro che ne hanno più bisogno".

L’amministrazione ha quindi fissato il termine di scadenza delle istanze alle ore 12 del 31 maggio 2024. "Per presentare la domanda, moduli e bando disponibili - fanno sapere dagli uffici - è sufficiente rivolgersi al sito del Comune (https://www.comune.altopascio.lu.it). I rimborsi, erogati direttamente da Acque spa, saranno visualizzati in bolletta con la dicitura “Bonus integrativo”. Il fondo, assegnato al Comune di Altopascio e pari a 12.800 euro, è reso disponibile grazie al sostegno dell’Autorità Idrica Toscana.

"Potranno ricevere i rimborsi i cittadini residenti ad Altopascio - prosegue la nota - con un Isee pari o inferiore a 9.530 euro; possono fare richiesta gli utenti diretti, ovvero gli intestatari dell’utenza, e gli utenti indiretti, cioè residenti in un edificio con un unico contatore intestato a un amministratore di condominio o a un altro delegato individuato dall’assemblea dei condomini".

Tra l’altro, potranno accedere al beneficio anche i cittadini che si trovano in situazione di morosità. Le domande potranno essere presentate a mano, all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure tramite Pec all’indirizzo: [email protected].

Mau. Guc.