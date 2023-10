Pronto il nuovo stadio “Nardini“: "Finito intervento lungimirante"

A Castelnuovo c’è grande attesa, con Us gialloblù e Amministrazione comunale giustamente orgogliose e i tifosi felici. Infatti tra pochi giorni termineranno i lavori allo Stadio "Nardini" di Castelnuovo che sarà inaugurato probabilmente già a novembre, un gioiello voluto fortemente dall’Amministrazione comunale che , insieme ad altri lavori, andrà a completare un complesso sportivo di altissimo livello, come già riconosciuto recentemente dal Coni. Infine il "Nardini" è già in regola con la Direttiva Europea, entrata in vigore il 15 ottobre 2023, con l’obbiettivo di limitare la dispersione di tutte le microplastiche. Dunque un fiore all’occhiello non solo per la Garfagnana, ma anche per la provincia di Lucca. "L’opera di riqualificazione del manto erboso - spiega il dg Emanuele Vichi - in manto sintetico è stata impostata dal Comune in ottica lungimirante, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e non trascurando, quanto ormai da mesi si vociferava, sull’impatto che avrebbero avuto gli intasi prestazionali dei sintetici con microplastiche o derivati dalle gomme, il tipico pallino di gomma nera che si vede sui campi sintetici. A tal fine la metodologia usata al "Nardini" prevede l’uso di materiali di origine naturale vegetale".

La società che si è aggiudicata il bando per la realizzazione del Nardini, la Sofisport di Pisa, già da anni è promotrice di queste tecnologie che pongono un’attenzione particolare all’ambiente, ma in primis alla salute degli atleti. Pertanto, Comune di Castelnuovo e Unione Sportiva possono confrontarsi tranquilli con la suddetta Direttiva Europea del 15 ottobre scorso. "Se per la Media Valle e Garfagnana il "Nardini" sarà un impianto al top sotto ogni profilo- aggiunge Vichi- è doveroso fare i complimenti anche ad altre realtà che hanno investito nel futuro e con l’occhio attento sulla sicurezza ambientale e fisica degli atleti. Ricordo gli stadi di Saltocchio, Henderson, Altopascio, che seguono la stessa metodologia di quello che sarà lo stadio di via Valmaira a Castelnuovo. L’US Castelnuovo Garfagnana, con tutte le proprie squadre, non vede l’ora di poter calcare il manto del Nardini e vuole ringraziare l’Amministrazione comunale per questa grande opportunità che viene data a tutti i giovani di entrambi i sessi avviati al gioco del calcio".

Dino Magistrelli