Pronta la riqualificazione alla chiesa di Rimortoli

La Sovrintendenza ha detto sì. La riqualificazione e il restauro della chiesa di Rimortoli, del 1122 e non più usata per le funzioni reliogiose da decenni. In questi giorni, infatti, l’Ente che cura i beni culturali, ha espresso parere favorevole al disegno e quindi adesso potranno essere attivate le procedure per affidare i lavori per un importo complessivo di 265.000 euro, di cui 150.000 provenienti dal cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’obiettivo dell’amministrazione Del Chiaro è far tornare la chiesa di Rimortoli a San Colombano, attualmente chiusa, uno spazio a disposizione della comunità. Una scelta che va a completare l’operazione di restituzione degli spazi pubblici ai cittadini, che a San Colombano ha già visto la sistemazione dell’area esterna della chiesa con la realizzazione del giardino intitolato a Riccomini. Nell’idea dell’amministrazione, la chiesa di Rimortoli diventa un luogo dove celebrare i riti civili, organizzare iniziative pubbliche, eventi, mostre e convegni. "La chiesa di Rimortoli è un luogo simbolo per San Colombano e non soltanto – dice il vicesindaco, Matteo Francesconi –". Tra le opere che saranno realizzate la pavimentazione sarà rifatta e portata la pubblica illuminazione.

Ma.Ste.