Proiezioni sospese, via al restyling. Scattano i lavori al cinema Centrale

Dopo gli interventi di rinnovo ed ammodernamento tecnologico, tecnico e di comfort dei cinema Moderno ed Astra, portati a termine nel corso degli anni dal 2018 al 2023, adesso – come annunciato già sull’edizione de La Nazione del 25 febbraio – è la volta del completo rinnovo del Cinema Centrale.

A partire da oggi le proiezioni dello storico cinema di piazza Cittadella, da sempre meta degli amanti del cinema, saranno sospese fino al mese di agosto, proprio per consentire degli importanti interventi funzionali al suo completo ammodernamento.

"Si tratta di un impegno importante che va a chiudere il cerchio del rilancio delle sale cittadine, elevando ancora una volta gli standard cui siamo abituati e che troviamo oggi al cinema Moderno e al cinema Astra - dichiara Simone Gialdini, gestore delle sale cinematografiche con la famiglia - interverremo con un ammodernamento degli spazi comuni, ingresso esterno ed interno, una nuova illuminazione, schermi digitali per la comunicazione al pubblico, rifacimento dei servizi igienici e un nuovo layout della sala cinematografica. In particolare qui a fianco del sistema di proiezione esistente, di ultima generazione laser, potenzieremo ulteriormente l’impianto audio".

Conclusa la proiezione dei film in programmazione durante il periodo pasquale, ecco dunque un intervento decisamente radicale che necessiterà di alcuni mesi di lavoro, ma che darà finalmente una nuova veste alla storica sala cinematografica, dotandola così di numerosi impianti tecnologici che la renderanno polifunzionale e all’avanguardia già a partire dalla prossima stagione autunnale durante la quale è prevista l’attesa riapertura.

"Abbiamo atteso la Pasqua - conclude Simone Gialdini - per avviare i lavori, in modo da garantire la massima uscita dei titoli in programmazione. L’intervento richiederà non meno di quattro mesi di lavori e contiamo di essere pronti con l’inizio della nuova stagione, anche e soprattutto in vista dei festival che coinvolgono il cinema".