Programma e eventi. Arriva l’App ufficiale

Tra i progetti speciali e le novità arriva la APP ufficiale di LC&G: LuccaCG23 Assistant. Nato come un progetto amatoriale di alcuni fan di LC&G, grazie a LuccaCG23 Assistant è possibile consultare il programma, raggiungere facilmente gli eventi più interessanti in base alla data, al luogo o alla categoria, condividere su social e via chat in modo rapido gli eventi con i propri amici.