Progetto Ri-Abitare per chi è in difficoltà

Porcari potenzia i servizi sociali con il progetto Ri-Abilitare: dare spazio e voce alle difficoltà pensato per affrontare le crescenti sfide legate alla salute mentale e al benessere psicofisico delle persone., con l’obiettivo di restituire autonomia a chi vive un momento di difficoltà. Il ruolo chiave del progetto è svolto dal dottor Lorenzo Conti, tecnico della riabilitazione psichiatrica (Terp): un professionista sanitario specializzato nella valutazione delle disabilità psichiche e delle potenzialità individuali. Il Terp lavorerà in sinergia con altri professionisti, per sviluppare progetti terapeutici su misura, orientati a promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone assistite. Il progetto è suddiviso in due moduli. Il primo è rivolto ai dipendenti e ai funzionari del servizio comunale; il secondo agli operatori dei servizi sociali e ai cittadini loro utenti.

"Il progetto Ri-Abilitare – spiega l’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni – mira ad una duplice finalità: creare uno spazio dedicato all’interno dei servizi comunali, che permetta di affrontare i disagi e le difficoltà della cittadinanza, e rafforzare l’operato dei servizi sociali. Le fragilità sociali sono spesso causa, spesso conseguenza, di un mancato benessere psico-fisico: un team multidisciplinare sarà utile per superare il concetto di servizi sociali come pura assistenza e andare verso un lavoro mirato all’autonomia con progetti individuali. Auguro al dottor Conti un buon lavoro a servizio della nostra comunità". Lo sportello sarà attivo nella sede del municipio. Per informazioni tel. 0583.211899 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12.