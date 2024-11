Progetto di riqualificazione . Nascerà un nuovo sentiero speciale

Tra gli interventi che verranno realizzati a San Pietro in Campo, nell’ambito del progetto di rigenerazione R.I.T.A. (Rigenerazione, Inclusione persone con disabilità e anziani, Territorio, Agricoltura Sociale/Agri-cultura), rientra anche la realizzazione di un sentiero che dal Podere sociale Biagi, il cuore di tutto il progetto, raggiunge il paese di San Pietro in Campo arrivando fino al campo polivalente, lungo l’antica Via dei Remi. Lungo il sentiero verrà installata segnaletica informativa sulla flora e fauna locale, curata dal Comune di Barga. A finanziare l’intervento il GAL MontagnAppennino con una spesa di 15 mila euro. Proprio il progetto definitivo legato al sentiero, è stato approvato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale. In pratica si tratta del recupero di un tratto dell’antica via dei Remi che sarà valorizzato e reso fruibile per le attività previste nel progetto R.I.T.A., iniziativa innovativa pensata per favorire l’inclusione sociale, la partecipazione comunitaria e la valorizzazione del territorio attraverso l’agricoltura sociale.

Promosso dalla Fondazione Podere ai Biagi ETS, in qualità di capofila, e sostenuto da un ampio partenariato composto da 7 partner diretti, 9 indiretti e 10 sostenitori, il progetto ha ottenuto un finanziamento di 250.000 euro nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana, grazie al bando "Progetti di rigenerazione della comunità" promosso dal GAL MontagnAppennino. R.I.T.A. si propone di recuperare e valorizzare spazi di accoglienza destinati a persone con disabilità o in condizioni di fragilità, oltre che alle loro famiglie, favorendo l’inclusione sociale attraverso la rigenerazione di strutture rurali come la "Casa Vecchia" di San Pietro in Campo e altre aree nel comune di Barga. Il progetto, in collaborazione con la Fattoria Sociale Azienda Agricola Podere ai Biagi e la comunità locale, mira a creare opportunità di partecipazione attiva e inclusione, con il supporto dell’ASL Zona Distretto Valle del Serchio.

Tra le iniziative previste oltre al sentiero che permetterà collegamento e integrazione con la comunità di San Pietro in Campo, vi saranno anche laboratori di teatro e arti performative a cura dell’associazione Venti d’Arte APS, oltre ad attività di agricoltura sociale, coinvolgendo attivamente anche gli studenti delle scuole locali