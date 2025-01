Prociv, Tagliasacchi sceglie Lana: "Ringrazio il sindaco per la fiducia"

Sportivo praticante nel basket, autiere, volontario della Confraternita di Misericordia come soccorritore e ora consigliere comunale con delega alla Protezione civile, insomma, una persona impegnata nel volontariato e al servizio della comunità a 360 gradi.

Parliamo di Massimiliano Lana, 35 anni, castelnuovese doc, con un vissuto sportivo importante alle spalle, avendo militato nel Cefa Basket come giocatore e capitano della prima squadra e allenatore del settore giovanile, dipendente in qualità di tecnico di manutenzione presso un’azienda del territorio, il quale dedica, da molti anni, il suo tempo libero nel sociale e nella protezione civile con un ruolo attivo nel mondo del volontariato.

"Ho voluto assegnare questa importante delega della Protezione civile a Massimiliano Lana - commenta il sindaco Andrea Tagliasacchi - perché ritengo che, dopo il suo lungo impegno in ambito volontaristico, abbia maturato le giuste competenze per continuare a svolgere il servizio, con la stessa tenacia e passione, anche in ambito civico a favore delle comunità".

"Ringrazio il sindaco per l’opportunità che mi ha dato - afferma Lana - e per la fiducia che ha riposto in me. Nel mio nuovo ruolo cercherò di portare le conoscenze acquisite in questi anni per potenziare la collaborazione tra le associazioni di Protezione civile comunali e contribuire sempre di più al bisogno di sicurezza del cittadino".

Massimiliano Lana fa parte dell’Associazione Autieri d’Italia - Sezione Garfagnana da una decina di anni, sotto la presidenza di Massimo Turri, distinguendosi per il suo attivismo e la sua disponibilità. "Con gli Autieri - racconta Massimiliano - ho dato il mio contributo durante le emergenze nazionali, dal drammatico terremoto di Amatrice e Accumoli, in provincia di Rieti, del 2016 alla devastante alluvione di Prato del 2023 e ho prestato servizio in occasione di tutte le più importanti manifestazioni organizzate sul territorio, da “Mont’ Alfonso Sotto le Stelle“ a “Selvaggia“, fino a “Garfagnana Terra Unica“".

"Come autiere - conclude Massimiliano Lana - sono stato anche in prima linea nel periodo del Covid, attivandomi nella consegna delle mascherine, nelle operazioni di sanificazione e nelle attività di pre-triage nella ormai storica tenda allestita per parecchie settimane all’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce a Castelnuovo".

Dino Magistrelli