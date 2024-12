Procede l’iter per la nuova scuola a San Leonardo in Treponzio

Procede l’iter per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio che andrà a sostituire l’attuale che sarà demolita. La giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’opera per un investimento di due milioni e 200mila euro, di cui un milione e mezzo da fondi Pnrr e dopo le procedure di gara e di affidamento i lavori prenderanno il via nel 2025. La nuova scuola dell’infanzia sorgerà al posto di quella esistente, ma con uno sviluppo in pianta ad L ed ospiterà 4 sezioni per 100 alunni. Il fabbricato avrà una superficie utile di oltre 600 metri quadrati su un unico livello. Soddisfazione espressa dalle assessore Ilaria e Silvia Sarti.