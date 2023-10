“Problema stalli per il cimitero e Campo di Marte“

“La prossima edizione dei Comics è alle porte – premette il comitato dei residenti Vivere il centro storico – e come di consueto avrà un grosso impatto sulla città. L’anno scorso il parcheggio dell’ex ospedale Campo di Marte e quello della camera mortuaria vennero adibiti alla sosta dei visitatori dei Comics e questo è stato un grande problema per molti, sia tra il personale

operante all’ interno del nosocomio, sia per gli utenti bisognosi di prestazioni sanitarie eo analisi mediche. Lo stesso dicasi per chi si è dovuto recare alla camera mortuaria per dare l’ estremo saluto ai defunti. I funerali stessi sono di fatto impossibili nel centro storico e questo va a toccare la sensibilità di alcuni. Resta poi il problema del Cimitero Comunale durante i giorni di ricorrenza dei Defunti. La sosta vi viene prevista a tempo, i controlli vengono fatti, però anche in caso di sanzioni il veicolo resterà dove si trova e quindi quello spazio non sarà utilizzabile“.