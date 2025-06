Primo soccorso pediatrico. Corso alla Misericordia

Prosegue con costante impegno l’azione della Misericordia di Lucca nella promozione della sicurezza e della formazione sanitaria sul territorio. E’ in quest’ottica che prende il via il nuovo corso di primo soccorso pediatrico, pensato per fornire strumenti concreti e salvavita a chi si prende cura dei più piccoli. L’iniziativa, che si svolgerà stasera (ore 21) nella sede della Misericordia, in via Gaetano Luporini, è pensata per avvicinare chi interessato con un incontro introduttivo e gratuito durante il quale verranno illustrate tecniche salvavita utili per riuscire a intervenire tempestivamente e con successo in casi di emergenza.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità preziosa per genitori, nonni, educatori e, più in generale, per chiunque desideri acquisire competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza pediatrica. Il corso sarà incentrato su nozioni teoriche e dimostrazioni pratiche di grande utilità nella vita quotidiana e in contesti nel quale è richiesta un’azione rapida.

Tra i principali argomenti trattati: le manovre di disostruzione delle vie aeree in lattanti e bambini, con prove pratiche su manichini; rianimazione cardiopolmonare pediatrica, ovvero le tecniche base di massaggio cardiaco e ventilazione artificiale in caso di arresto respiratorio o cardiaco; gestione del soffocamento, uno degli incidenti domestici più frequenti e pericolosi in età pediatrica; come riconoscere e affrontare le principali emergenze pediatriche e l’uso del defibrillatore.

Andrea Falaschi