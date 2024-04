Primo premio per Biagini e Innocenti del "Giorgi"

Due studentesse dell’Istituto Professionale Giorgi di Lucca vincono le Olimpiadi di Odontotecnica 2024. Organizzate da ANTLO (Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico), principale associazione di riferimento per la categoria, le Olimpiadi, alla 3ª edizione, sono un progetto rivolto ai futuri odontotecnici, in sinergia con gli istituti superiori d’Italia, nonché un’importante vetrina che permette di conoscere le realtà scolastiche e i loro indirizzi. Il Polo Fermi Giorgi ha partecipato per la prima volta con Giada Biagini e Carolina Innocenti, due studentesse modello della classe 5ª ODA del Professionale, che hanno ottenuto il primo posto, al termine di una combattuta finale trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di ANTLO.

Le alunne hanno presentato, con il supporto del prof. Giuseppe Careri, una relazione corredata da Powerpoint sugli impianti dentali, attenta e ben strutturata, analizzandoli per categorie e in base agli utilizzi e al lavoro da eseguire. In quanto vincitrici dell’edizione annuale, avranno la possibilità di esporre il loro elaborato sulla rivista NLO (Nuovo Laboratorio Odontotecnico), trimestrale a carattere culturale. Inoltre, sono state invitate a Rimini dove, nei giorni 16/17/18 maggio, si terrà Expodental Meeting, la più importante manifestazione italiana del dentale.

Felicitazioni da dirigenza, docenti, personale e studenti del Polo Fermi Giorgi e un augurio per sempre migliori traguardi a queste giovani promesse del settore odontoiatrico. Per chi desidera seguire l’emozionante diretta, il video è disponibile sulla pagina Facebook ANTLO Odontotecnici Italiani: https://fb.watch/rzKEJC7sh9/.