Primo premio Narrazioni. Al “distopico“ di Tedesco

Un graphic novel distopico è il vincitore della terza edizione di NarrAzioni, il concorso per giovani autori di fumetti, promosso dall’associazione lucchese Artespressa. Si intitola “Che tempo fa dopo il tramonto” e racconta di una società immaginaria in cui gli anziani, “Over”, sono costretti a lavorare fino all’esaurimento, con turni di 13 ore al giorno, mentre i giovani, gli “Under”, godono di una pensione dorata.

L’autrice è Ludovica Tedesco, trentenne, laureata in ingegneria edile e architettura al Politecnico di Milano e ingegneria civile a Parigi, appassionata di fumetti fin dalla più tenera età. Con questo lavoro si aggiudica un contratto con la casa editrice lucchese Rider Comics, comprensivo di anticipi sulle royalties pari a mille euro lordi. Il volume uscirà nell’autunno del 2025. Il secondo posto se l’è aggiudicato “Smultronstället. Il posto delle fragole” di Filippo Perelli, che vince un workshop di fumetto alla Scuola Internazionale di Fumetto di Firenze, del valore di 250 euro. Sul terzo gradino del podio troviamo “Dopamine” di Laura Marras. Per lei un buono del valore di 100 euro da spendere alla fumetteria “Il Collezionista” di Lucca.

“Nuove connessioni. Uomo, tecnologia, evoluzione” era il titolo di questa edizione del concorso rivolto a giovani autori under 35 a cui Artespressa offre da tre anni la possibilità di farsi conoscere e veder pubblicato il proprio lavoro. Le proposte arrivate sono state in tutto 24 e la selezione è stata affidata a Pierluigi Gaspa, traduttore e saggista, Giovanni Barbieri e Niccolò Testi, sceneggiatori, Alice Milani, fumettista, Antonio Amatulli, psicologo. NarrAzioni è frutto di una interessante rete di collaborazioni che vede capofila Artespressa, associazione culturale e di promozione sociale nata nel 2019 a Lucca per sostenere la creatività e l’inclusione sociale. Al suo fianco ci sono Archimede APS, La Tela di Penelope Cooperativa Sociale, Mamre ODV Onlus.

L’iniziativa, inclusa nel calendario Vivi Lucca, gode del patrocinio di Provincia di Lucca e Azienda USL Toscana Nord Ovest - zona distretto di Lucca ed è realizzata con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca e Cepell. Collaborano al progetto anche Rider Comics, Scuola Internazionale di Comics di Firenze e Il Collezionista mentre toscanalibri.it è mediapartner di questa edizione.