Primo giorno di scuola a Lucca, il Comune ricorda Mattia D'Arrigo

Lucca, 16 settembre 2024 – Primo giorno di scuola per i 7134 alunni del Comune di Lucca. L’amministrazione comunale ha scelto di inaugurare il nuovo anno scolastico alla scuola primaria di Nozzano, dove è stata scoperta una targa che ricorda Mattia D’Arrigo, piccolo studente venuto a mancare prematuramente lo scorso febbraio, che viene qui ritratto come il Piccolo Principe della storia di Antoine de Saint-Exupéry. “Ricordare questo bambino – affermano il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – qui, nel luogo dove ha trascorso ore felici insieme ai suoi compagni di classe e ai suoi insegnanti, ci è sembrato potesse essere un piccolo gesto di vicinanza nei confronti della sua famiglia e nei confronti di tutta la comunità educante. La scuola, infatti, è prima di tutto un luogo di incontro, dove si stringono legami di affetto e di amicizia e dove ognuno conta e ha un valore per gli altri. Proprio da Nozzano, quindi, abbiamo voluto fare arrivare il nostro augurio di buon inizio dell’anno scolastico a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico”. L’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, sempre questa mattina, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale anche in due altre scuole del territorio comunale. A San Pietro a Vico, dove sono stati inaugurati i lavori che hanno reso più bella e funzionale la scuola primaria Lorenzini-Collodi, che si presenta ristrutturata sia all’esterno che all’interno e dove sono in corso i lavori per il nuovo parcheggio, che una volta terminato consentirà ai genitori di accompagnare e riprendere i propri figli a scuola con maggiore praticità e sicurezza. Alla scuola Chelini di San Vito, dove questa mattina entravano 7 nuove prime classi della scuola secondaria di primo grado e dove gli studenti d’ora in poi avranno a disposizione due palestre completamente rinnovate grazie all’intervento complessivo di restyling effettuato nel corso dell’estate.