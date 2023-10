Primo e terzo premio per Marzia e Silvio di “WeLovePh“

2Un bel weekend di premi per i soci dell’associazione fotografica lucchese “WeLovePh“ Marzia Francesconi e Silvio Da San Martino (nella foto) che domenica scorsa, alle letture delle foto alla Brilla di Massarosa, si sono aggiudicati il primo premio per la categoria foto singole e il terzo premio per la categoria portfolio. Complimenti dagli amici e dai soci di “WeLove Ph“.