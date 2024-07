Prima uscita stagionale: rossoneri a valanga

Castelnuovo Garf.

0

Lucchese

11

CASTELNUOVO GARFAGNANA (3-5-2): Biggeri; Ramacciotti, Byaze, Andreozzi; Fruzzetti, Byae, Grassi Tocci, Campani; Haoudi, Magera.(A disp.: Masini, Posarelli, Cristofani, Marzi, Salotti, Tortelli, Tozzini, Turri, Fall, Benassi, Noga, Morelli). All. Gatti.

LUCCHESE (3-4-1-2): Coletta; Sabbione (23’ pt Frison), Fazzi, Gasbarro; Quirini, Visconti, Tumbarello, De Maria; Djibril; Ndiaye, Fedato. (A dip.: Agosti, Magnaghi, Leone, Moschella, Botrini, Antoni, Zoppi, Bertasio, Sabbou, Allegrucci, Ciucci). All. Gorgone.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 19’ De Maria, 23’ pt (rig.) e 39’ pt Fedato, 42’ pt Frison, 45’ sy Ndiaye, 17’ st, 27’ st, 31’ st e 36’ st Magnaghi, 24’ st e 32’ st Leone.

Goleada rossonera nella prima uscita stagionale per la Lucchese, che a conclusione del ritiro del Ciocco ha disputato un’amichevole allo stadio "Nardini" contro il Castelnuovo, sotto gli occhi attenti del presidente Bulgarella e del ds Ferrarese.

Gorgone schiera un 3-4-1-2 con Coletta tra i pali, difesa a tre composta da Sabbione, Fazzi e Gasbarro. A centrocampo Quirini e De Maria sugli esterni con Visconti e Tumbarello al centro. Djibril dietro le due punte Ndiaye e Fedato. Tante le assenze in casa rossonera fuori Ravasio, Gucher e questa decisione alimenta ancor di più le sirene di una loro possibile cessione.

I rossoneri passano in vantaggio al 19’ con De Maria, che è bravo ad incunearsi nella difesa garfagnina e ben servito da Djibril, batte con un bel rasoterra Biggeri. Il raddoppio arriva al 23’ su calcio di rigore con Fedato, concesso per un fallo di Biagioni su Visconti. Poco prima Sabbione ha lasciato il campo per un affaticamento.

Il terzo gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo porta la firma di Frison, che da sottomisura batte il portiere di casa. Ma c’è tempo anche per la doppietta di Fedato, che al limite dell’area di rigore, stoppa la palla si gira e realizza il quarto gol rossonero. La goleada rossonera che chiude il primo tempo vede anche Ndiaye andare in gol, dopo aver caparbiamente difeso la palla in area di rigore avversaria.

Nella ripresa inizia la girandola di sostituzioni per entrambe le formazioni. Il gioco com’è logico che sia scema, ma, nonostante ciò, questo serve a Gorgone per capire quali giocatori soprattutto di quelli in prova possano rimanere. Da segnalare la sesta rete della Lucchese con Magnaghi da limite dell’area di rigore, che alla fine mette a segno quattro gol, e la doppietta del giovane Leone.

Il risultato non deve ingannare, il lavoro da fare è ancora tanto. Il famoso “calcio estivo“ può si dare qualche indicazione, specialmente per coloro che hanno trovato meno spazio, ma non può essere considerato un vero banco di prova. Per quanto riguarda il Castelnuovo, la stagione è appena iniziata e sicuramente la società dell’ex presidente rossonero Vichi, cercherà di allestire una squadra competitiva.

Alessia Lombardi