Prima magica sera di Ed Sheeran. La “carica“ dei quarantamila

Da ieri mattina l’avanguardia dei più irriducibili fan di Ed Sheeran si è posizionata nella zona d’ingresso all’area concerto, nel prato fuori porta San Pietro, piantando anche piccole tende, per essere i primi a entrare ed accaparrarsi i posti più vicini al palco, stasera e domani: soprattutto ragazze, anche giovanissime, da ogni parte d’Italia, da Pavia a Napoli. Un copione già scritto e già visto ogni volta che il protagonista del concerto è una star indiscussa.

Ed Sheeran lo è. In pochi anni è riuscito a costruire una carriera che non solo gli ha fatto vendere milioni di dischi e di download, ma che lo ha reso, per così dire, uno di famiglia per tanti e tanti ragazzi in tutto il mondo. Non a caso, quando fu annunciato che l’artista britannico avrebbe fatto un solo spettacolo in Italia, al Lucca Summer Festival, 40mila biglietti sono stati polverizzati in poche ore, tanto da far proporre, da parte del “patron“ Mimmo D’Alessandro, un secondo show il giorno successivo, una novità assoluta per il Summer in ventisei anni di storia. Pronto l’ok di Sheeran e altrettanto pronta la risposta dei fan rimasti fuori dal primo concerto, che hanno ri-polverizzato in un baleno altri 40mila tagliandi.

Ottantamila persone in due giorni sono una cifra incredibile ma, come già detto, si parla di uno dei fenomeni più clamorosi degli ultimi anni. Senza parlare di cifre, il terzo album di Sheeran in studio, “÷”, rimane il disco più venduto di sempre da un artista maschile nel Regno Unito, mentre il suo singolo “Shape of You” mantiene ancora lo status di brano più ascoltato nella cronologia di Spotify. Tutte le sue più celebri hit saranno proposte in entrambe le scalette: “Bad Habits”, “Shivers”, “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Castle on the Hill”. Infine, Ed è diventato il primo artista solista britannico a restare un anno intero al numero 1 nella classifica ufficiale del Regno Unito, dopo solo Elvis Presley e Beatles.

In entrambe le serate sarà Birdy, una delle più brillanti cantautrici della nuova scena pop britannica, ad aprire il set, alle ore 20.30. Birdy riesce a dare il meglio di sé dal vivo, come testimoniato in particolare dalla sua esibizione al Glastonbury Festival. Poi alle 21.30 stasera e domani toccherà a Ed Sheeran.

Paolo Ceragioli