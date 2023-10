Prima Edizione de “L’Ugola D’Oro” a Lucca: Iscrizioni Aperte

Il Comitato organizzativo comunica che sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Concorso Canoro “Ugola D’Oro“. Le selezioni si terranno a “Dulcinèa“, in via Pesciatina, 2A, Lunata, nei giorni 8 e 9 novembre; il 10 novembre si terrà un’ulteriore serata per i ripescaggi, mentre la finalissima avrà luogo domenica 12 novembre. La gara canora, aperta a tutti i cantanti, prevede tre categorie: Junior, da 6 ai 14 anni; Senior, dai 15 ai 39 anni; Over, dai 40 in avanti senza limiti di età. I concorrenti saranno giudicati da una giuria di qualità (in via di definizione), composta da professionisti del settore musicale, quali: cantanti, musicisti, giornalisti musicali. I vincitori delle tre categorie, Junior, Senior e Over riceveranno in premio: 1° Classificato, coppa e buono acquisto da 100 euro; 2° Classificato, medaglia e buono da 75 euro; 3° Classificato, medaglia e buono da 50 euro.

Direzione Artistica, Riccardo Cipollini, Ufficio Organizzazione e Stampa, Antonella Pera; Fonica a Cura di Nikolas Torselli. Termine iscrizioni, sabato 4 novembre. Info e iscrizioni, 334.3308960 - mail: antonpera7@gmail.com.