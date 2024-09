Prima campanella, ci siamo

Ormai ci si avvicina a spron battuto all’inizio del prossimo anno scolastico. Per quanto rguarda le scuole dell’istituto comprensivo di Barga questi saranno gli orari nei vari plessi. Per quanto riguarda le scuole dell’’infanzia, presenti a Barga, Fornaci, Filecchio e Castelvecchio Pascoli dal 16 settembre al 27 settembre l’orario sarà dalle 8 alle 13, senza servizio mensa e non ci sarà scuola il sabato. Dal 30 settembre entrerà in vigore l’orario definito: dalle 8 alle 16 escluso il sabato. Per le scuole primarie, presenti a Barga, Fornaci, Filecchio, nei tre plessi, l’attività didattica inizierà in modo regolare sin dal primo giorno di scuola. Ecco gli orari nelle tre scuole: Barga - Classi I, II, e III lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8,30 alle 12,3° - martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,30 sabato libero fatta eccezione per il 21 settembre. Per le cassi IV e V lunedì 8:30-14:30 martedì-giovedì dalle 8,30 alle 16,30 - mercoledì-venerdì dalle 8,30 alle 12,30 sabato libero (fatta eccezione per il giorno 21 settembre.

Fornaci di Barga: per tutte le classi, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8,15 alle 16,15 – sabato libero (fatta eccezione per il giorno 21 settembre). Filecchio: Classi I, II, III lunedì-mercoledì dalle 8,30 alle 16,30 martedì-giovedì- venerdì dalle 8,30 alle 12,30 sabato libero (fatta eccezione per il giorno 21 settembre) - Classi IV e V lunedì-mercoledì dalle8,30 alle 16,30 martedì-venerdì dalle 8,30 alle 12,30, giovedì dalle 8,30 alle 14,30, sabato libero (fatta eccezione per il giorno 21 settembre.

Presso le scuole primarie, nel giorno 21 settembre, per recuperare il 3° giorno di sospensione dell’ attività didattica, deliberato nell’ adattamento del calendario scolastico 24/25, tutte le classi svolgeranno attività didattica secondo il seguente orario: Primaria Barga e Filecchio: 8:30-12:30 Primaria Fornaci i Barga: 8:15-12:15. Nel giorno 21 settembre non sarà presente il mezzo di trasporto, le famiglie dovranno accompagnare e ritirare i figli da scuola. Scuola secondaria di primo grado: dal 16 settembre al 10 giugno l’attività didattica si svolgerà in modo regolare secondo l’orario di seguito riportato: Scuola media di Fornaci: dal 16 settembre l’attività didattica si svolgerà in modo regolare secondo questo orario: classi I, II, III lunedì e mercoledì dalle 7.50 alle 15,50; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.50 alle 12.50 Scuola media di Barga: anche qui orario regolare sin dal primo giorno di scuola, ovvero dal lunedì al sabato dalle 8.05 alle 13.05