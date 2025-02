Presto i cantieri per le nuove aree di sosta

COREGLIA ANTELMINELLIAl via altre opere pubbliche nel comune di Coreglia Antelminelli con la partenza dell’iter per l’approvazione, da parte dell’amministrazione guidata da Marco Remaschi, delle varianti urbanistiche puntuali per la realizzazione di due attesi interventi: le nuove aree di sosta nelle frazioni di Piano di Coreglia e Ghivizzano. Il parcheggio a Piano di Coreglia sarà realizzato secondo un’ottica strategica in prossimità del nuovo parco inclusivo, contribuendo a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area, diventata ormai un punto di riferimento per la frazione e un luogo di aggregazione a tutti gli effetti per la comunità. I nuovi spazi di sosta andranno così a rispondere alle esigenze non solo dei residenti della zona, ma anche delle attività commerciali e della vicina scuola primaria. Il parcheggio in località La Casetta a Ghivizzano risolverà, a sua volta, l’assenza di stalli nella zona, rispondendo a una necessità importante per gli stessi residenti. Si tratta, infatti, di una zona molto abitata, ma con una viabilità stretta e priva di aree di sosta e la realizzazione del nuovo parcheggio andrà a favorire la vivibilità dell’intera area. Intanto, sono partiti e procedono a ritmo serrato i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto sportivo comunale di Piano di Coreglia. Come da programma, gli interventi, affidati alla ditta Lucca Edil di Matteo. Di Perna sono cominciati a inizio anno con l’obiettivo di arrivare a conclusione per l’estate. Il progetto, reso possibile grazie ai finanziamenti della Regione Toscana, tramite un bando regionale vinto dal Comune, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stato condiviso anche con la società sportiva di Piano di Coreglia.

Fiorella Corti