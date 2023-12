Prestigiosa nomina per Antonio Sacchini

Il perito agrario Antonio Sacchini di Metello di Soraggio è, per il prossimo biennio, il nuovo vice coordinatore del Consiglio direttivo della Rete toscana delle professioni tecniche (Rtpt), associazione senza scopo di lucro che riunisce i dottori agronomi e forestali, architetti, chimici, fisici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali e periti agrari, in pratica oltre 40 mila professionisti dell’intera Toscana, di cui l’ordine dei periti agrari, a cui appartiene Sacchini conta oggi meno di mille iscritti. Per Sacchini un riconoscimento importante e segno della grande considerazione che ha tra i tecnici e professionisti anche a livello regionale. "Lo scopo dell’Associazione- spiega Antonio Sacchini- è di coordinare il rapporto tra professioni tecniche scientifiche e le istituzioni regionali, assicurando che esso sia adeguato al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano. Inoltre promuovere, anche a livello legislativo regionale, l’innovazione della normativa del settore tecnico scientifico".Dino Magistrelli