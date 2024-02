Presidio pacifista davanti alla Prefettura contro la missione militare nel Mar Rosso

Si è svolto ieri il presidio organizzato dai Forum della Pace di Lucca e Versilia davanti alla Prefettura per un cessate il fuoco in tutta la regione mediorientale, per il ripristino degli aiuti umanitari e dei fondi ONU per i rifugiati, per fermare la missione militare nel Mar Rosso. Il presidio è stato animato da un centinaio di pacifisti. Consegnata al delegato del prefetto, assente perché a Roma, la richiesta di trasmettere urgentemente al governo un documento sulla drammatica situazione della regione mediorientale: “Il Forum della Pace di Lucca e il Forum della Pace della Versilia, rendendosi interpreti della crescente preoccupazione che attanaglia la grande maggioranza della popolazione circa i gravi pericoli di escalation delle guerre in corso, con particolare riferimento alla drammatica situazione di Gaza, Le chiede di trasmettere con cortese urgenza al Governo Italiano il presente documento”. "Lunedì il Consiglio d’Europa – si legge tra l’altro – è chiamato ad approvare la missione militare ASPIDES per garantire la sicurezza del traffico mercantile nel Mar Rosso, minacciato dagli attacchi delle milizie Houthi contro le navi che riforniscono Israele... La missione si svolge senza uno specifico mandato ONU e senza che sia stata tentata un’azione diplomatica...".